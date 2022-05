«La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas.» Ce sont les mots tenus par le président français Emmanuel Macron lors d’un meeting à Marseille environ une semaine avant sa réélection. Profession de foi soudaine et sincère ou rhétorique opportuniste visant à capter les suffrages de l’électorat vert, au sens large, pendant l’entre-deux-tours?

Une chose est certaine: les problématiques environnementales furent les grandes absentes de la campagne présidentielle française. Quelques minutes à peine ont été consacrées au climat lors du grand débat du 20 avril entre les deux présidentiables.

«Au second tour, Emmanuel Macron était jugé «éloigné» des objectifs des Accords de Paris sur le climat.»

Pour y voir plus clair, les Françaises et Français qui priorisaient les réponses étatiques fortes à la crise écologique ont donc souvent dû chercher par leurs propres moyens les propositions des différents candidats. Dans cette optique et afin d’y voir plus clair dans cette relative absence de thématisation verte, le site franceinfo.fr a passé au crible les programmes de tous les candidats par rapport aux objectifs climatiques de la France.

Il en ressort que, au premier tour, les deux personnalités les plus à même de permettre à la France d’atteindre ses objectifs climatiques étaient Yannick Jadot, d’Europe Écologie Les Verts (EELV), et l’insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Au second tour, Emmanuel Macron était jugé «éloigné» des objectifs des Accords de Paris sur le climat, tandis que le programme de sa rivale Marine Le Pen était lui qualifié de «très éloigné voire contraire» aux défis environnementaux que la France devra urgemment prendre à bras-le-corps, comme toute nation mais avant tout comme grande puissance influente à l’échelle planétaire.

Alors, le président français a-t-il fait preuve de sincérité en affirmant vouloir prendre sérieusement le virage climatique? Seuls les prochains mois nous le diront, mais plus que de savoir s’il va ou non tenir ses engagements, Emmanuel Macron serait bien avisé de prendre conscience des risques possibles d’une absence de volonté politique de sa part en matière climatique.

Risques écologiques et politiques

Le premier risque, c’est celui de laisser l’écosystème se dégrader encore davantage. La planète n’attend pas. L’humanité disposerait de trois ans pour réduire sensiblement ses émissions de CO2, d’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Le deuxième réside dans l’accélération de la défiance du corps électoral français envers les institutions. Si Emmanuel Macron ne tient pas ses engagements, la confiance du peuple à l’égard des politiques, déjà passablement mise à mal, pourrait bien être durablement érodée. Enfin, l’inaction climatique pourrait mener à l’émergence de nouveaux mouvements écologistes radicaux et anti-institutionnels, que Macron serait certainement le premier à regretter et à dénoncer.

La biosphère est désormais dans son camp.

Yannick Maury Afficher plus Enseignant, député Vert

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.