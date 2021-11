Venezuela – Le président Nicolas Maduro se plaint des observateurs électoraux de l’UE Le président du Venezuela est allé plus loin ce dimanche en qualifiant lesdits observateurs envoyés par l’Union européenne d’«ennemis» et d’«espions».

La mission d’observation de l’UE a souligné mardi qu’il y avait eu plusieurs irrégularités, lors de la présentation de son rapport préliminaire. AFP

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a qualifié dimanche d’«ennemis» et d’«espions» les observateurs de l’Union européenne venus pour les récentes élections locales, niant les irrégularités signalées dans leur rapport de mission.

«Ceux qui sont venus en ennemis, la délégation d’espions de l’Union européenne, n’ont pas trouvé d’éléments pour critiquer le système électoral», a déclaré Nicolas Maduro, fustigeant «un rapport plein d’improvisations et mal rédigé». «Ce n’étaient pas des observateurs internationaux. Des espions de l’Union européenne!» a lancé le président. Ils «cherchaient (…) à salir le processus électoral impeccable et démocratique du Venezuela, mais ils n’ont pas réussi», a ajouté Maduro lors d’une allocution à la télévision publique.

«Il y a eu des élections transparentes, fiables, justes, sûres et libres. Et le Chavisme (du nom de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale latino-américaine et défunt prédécesseur de M. Maduro) a remporté une victoire écrasante», a-t-il estimé. Le pouvoir a remporté 19 des 23 États lors du scrutin régional et municipal du 21 novembre alors que le résultat, qui s’annonce serré selon le dépouillement provisoire, de l’État de Barinas, fief de la famille Chavez, n’a toujours pas été proclamé.

La mission d’observation de l’UE a souligné mardi qu’il y avait eu plusieurs irrégularités, lors de la présentation de son rapport préliminaire. «Notre mission a pu constater le manque d’indépendance judiciaire, la non-adhésion à l’État de droit et le fait que certaines lois ont affecté l’égalité des conditions, l’équilibre et la transparence des élections», a affirmé la chef de mission, Isabel Santos, qui a aussi évoqué «l’utilisation des ressources de l’État» et la non-validation «arbitraire» de certaines candidatures.

Un scrutin marqué par le retour de l’opposition

Autre critique: l’existence des «puntos rojos» (points rouges) près des bureaux de vote, des checks points illégaux tenus par le parti du président Maduro, dont la couleur est le rouge. La mission, la première depuis 15 ans au Venezuela, a cependant noté des améliorations des «conditions» du vote par rapport aux scrutins précédents et précisé que le «cadre électoral respecte la plupart des critères internationaux de base».

Le scrutin était marqué par le retour de l’opposition après les boycotts des législatives de 2020 et la présidentielle de 2018. L’opposition, très divisée, n’a pas réussi à s’organiser pour concurrencer le parti du président Maduro, pourtant fragilisé par une crise économique sans pareille dans ce pays pétrolier, selon la plupart des observateurs.

Le pouvoir, qui cherche à faire lever une partie des sanctions économiques, notamment des États-Unis qui ne reconnaissent pas le président Maduro, avait fait plusieurs concessions pour ce scrutin afin de donner des gages de bonne volonté et de démocratie à la communauté internationale. Il avait notamment accepté une réforme du Conseil électoral et la présence de la mission européenne. Pour l’opposition, cette première participation à une élection depuis 2017 doit servir de point de départ en vue de la présidentielle de 2024.

AFP

