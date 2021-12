Coronavirus – Le président sud-africain Cyril Ramaphosa positif au Covid-19 Le chef de l’État sud-africain souffre de symptômes légers de la maladie, selon la présidence.

Le chef d’État Cyril Ramaphosa est suivi par les services de santé de l’armée. AFP

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 dimanche et a entamé un traitement, souffrant de symptômes légers de la maladie. Cyril Ramaphosa, 69 ans, entièrement vacciné, a commencé à se sentir «mal» après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie officielle au Cap en hommage à l’ancien président Frederik de Klerk, mort le mois dernier, a déclaré la présidence dans un communiqué tard dans la soirée.

Le chef de l’État portait un masque noir pendant la cérémonie qui a rassemblé environ 200 personnes dans une église de la ville, sauf lorsqu’il a prononcé l’éloge funèbre. «Le président, qui est entièrement vacciné, s’est isolé au Cap et a délégué toutes ses responsabilités au vice-président David Mabuza pour la semaine prochaine», a ajouté le bureau du président, ajoutant que la cérémonie s’était déroulée dans le respect des règles sanitaires.

Les personnes qui ont été en contact avec Cyril Ramaphosa ont toutefois été invitées à surveiller l’apparition de symptômes ou à se faire tester.

Le chef d’État est suivi par les services de santé de l’armée. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée précisant s’il avait été contaminé par le nouveau variant Omicron détecté le mois dernier en Afrique du Sud.

Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tout comme le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine (Africa CDC), John Nkengasong, lui ont souhaité «un prompt rétablissement» dans des messages Twitter.

Un «avertissement» pour les habitants du pays

Omicron est désormais à l’origine de la grande majorité des contaminations dans le pays d’Afrique australe, qui connaît une hausse exponentielle des cas depuis son apparition. Les hospitalisations restent toutefois assez faibles. L’Afrique du Sud est officiellement le pays africain le plus touché par la pandémie. Le pays compte plus de 3,1 millions de cas dont plus de 90’000 morts.

De nombreuses inconnues planent encore sur la nature de la nouvelle forme du virus qui présente de nombreuses mutations, mais selon les premières observations des scientifiques, elle serait plus contagieuse. Les chercheurs planchent encore sur l’efficacité des vaccins. Cyril Ramaphosa s’est récemment rendu en visite officielle dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest, voyage pendant lequel il a subi des tests réguliers. À son retour en Afrique du Sud le 8 décembre, il avait été testé négatif, a souligné la présidence.

Le communiqué cite le chef d’État déclarant vouloir que sa propre contamination «serve d’avertissement à tous les habitants du pays pour qu’ils se fassent vacciner et restent vigilants à toute exposition» au virus. Un peu plus d’un quart des Sud-Africains sont entièrement vaccinés à ce jour, plus qu’ailleurs en Afrique mais loin derrière le reste du monde.

Omicron est désormais présent dans au moins 57 pays. Jusqu’à présent, dix pays africains ont rapporté des cas. Le continent a enregistré plus de 107’000 nouvelles contaminations de Covid-19 durant la semaine qui s’est achevée le 5 décembre, contre seulement 55'000 la semaine précédente, selon l’OMS Afrique. La part d’Omicron reste à déterminer dans cette augmentation.

L’Afrique australe a enregistré la plus forte hausse, 140% en moyenne. Selon les premières données en provenance d’Afrique du Sud le variant pourrait toutefois causer «des formes moins sévères de la maladie», selon l’OMS Afrique. Seulement 7,8% des 1,2 milliard d’Africains sont à ce jour entièrement vaccinés.

AFP

