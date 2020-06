Éclat au Tribunal fédéral – Le président traite une juge de bavarde et d’anorexique Le plus haut juge du pays a prononcé ces mots en aparté devant des collègues. Mais les propos ont été enregistrés. Arthur Grosjean , Thomas Knellwolf

Le président Ulrich Meyer «Oui, j’ai tenu ces propos, non pas à la juge directement, mais dans mon entourage. Je regrette profondément l’injustice que je lui ai faite.» Keystone





Quand on est juge, et qui plus est président du Tribunal fédéral (TF), on est censé connaître le poids des mots. Pourtant Ulrich Meyer a manifestement dérapé en parlant d’une collègue. Il a tenu des propos sexistes gratinés en marge d’une séance devant témoins. L’information est révélée par la «Rundschau», le magazine politique de la télévision alémanique.