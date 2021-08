Alimentation en circuit court – Le pressoir public de Lausanne repart pour une deuxième année L’initiative de la Ville de Lausanne et de la coopérative L’autre temps a rencontré un tel succès l’année dernière qu’il a été décidé de remettre le couvert. Maxime Kissou

La conseillère municipale Natacha Litzistorf (à gauche) et le responsable de l’exploitation du pressoir pour le compte de la coopérative L’autre temps, Cyril Maillefer (à droite), ont pérennisé le projet à la Ferme de Cery. VQH

Du 1er septembre au 17 novembre, il sera de nouveau possible pour les habitants de la région lausannoise de fabriquer leurs propres jus de fruits. Après le succès de la tentative pilote l’année dernière, la Ville, en collaboration avec la coopérative L’autre temps, a décidé de pérenniser le projet, nous apprend un communiqué officiel.

Pommes, poires et coings pourront être livrés et pressés à la Ferme de Cery, comme l’année passée. L’équipe du pressoir, composée de personnes en réinsertion dans le monde du travail, traitera des lots allant de 20 à 500 kg, pour en faire des cubitainers de jus pasteurisé de 3,5 ou 10 litres.

Un projet à but environnemental et social

Cyril Maillefer, chargé du pressoir lausannois pour le compte de la coopérative L’autre temps, indique qu’il y a eu «une centaine de visiteurs pour une production de 8 tonnes» l’année passée. «Nous attendons au moins les mêmes chiffres cette année, voire plus, même s’il y a moins de fruits», ajoute le responsable.

La conseillère municipale lausannoise Natacha Litzistorf, chargée du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture, souligne que «ce projet remplace aujourd’hui un maillon manquant du circuit court et permet enfin de valoriser les fruitiers et de lutter contre le gaspillage».

Pour rappel, en plus des objectifs de souveraineté alimentaire, le projet a aussi pour vocation l’intégration de personnes mises à l’écart du marché du travail, et ne poursuit absolument pas un but lucratif ou commercial. Les retours du sondage réalisé par la coopérative L’autre temps auprès du public ont été très positifs concernant le double objectif de ce projet.

Le plan d’accès au pressoir souligne l’importance de ne pas déranger l’exploitation agricole de la Ferme de Cery, indépendante du projet de la Ville et de la coopérative L’autre temps. Ville de Lausanne

