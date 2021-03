Écoles internationales – Le prestigieux Malvern College aura une antenne à Leysin L’ancien sanatorium du Belvédère, reconverti par le passé en école puis en hébergement pour groupes, devrait accueillir dès la rentrée un internat anglais. David Genillard

Le modèle d’affaires de Village Camps qui possède le bâtiment a été mis à mal par la pandémie. L’arrivée d’une nouvelle école internationale permettra d’en garantir une utilisation en toute saison. Photos: Chantal Dervey

Les anciens sanatoriums de Leysin continuent de susciter la convoitise des écoles internationales. Au Feydey, le Belvédère – construit en 1906 – pourrait accueillir la première branche continentale du Malvern College. La prestigieuse école britannique, qui a notamment vu défiler sur ses bancs l’auteur des «Chroniques de Narnia», C.S. Lewis, ou l’inquiétant occultiste Aleister Crowley, possède plusieurs campus en Chine, à Hong Kong et en Égypte.

C’est la société Feydey Education Group (FEG) qui porte le projet. Elle compte notamment dans ses rangs Joe Rikley, directeur des opérations de Village Camps. Cette entreprise possède depuis une dizaine d’années le Swiss Alpine Center (ex-Belvédère) et y accueille des camps sportifs depuis les années 1970. «Y ouvrir un internat permettra d’utiliser ces locaux tout au long de l’année, et non pas seulement en période touristique», explique celui qui fonctionnera comme directeur des opérations au sein de la nouvelle école.