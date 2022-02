La rédaction - Le prince Andrew serait un lâche, vraiment?

Depuis l’annonce d’un accord à l’amiable entre le prince Andrew et Virginia Roberts Giuffre, qui l’accuse de viol, le second fils de la reine est la cible des médias et commentateurs britanniques.

Le «Sun» le traite de «petit lâche pleurnicheur» pour avoir ainsi évité la tenue d’un procès public aux États-Unis, tandis que l’ancien responsable des poursuites publiques a qualifié ce versement financier de blood money (argent du sang).

J’ai beaucoup de mal à comprendre ces jugements sans appel. Pour une raison simple: le niveau astronomique du montant évoqué – aux alentours de 14 millions de francs – mais aussi les conséquences de cet accord à l’amiable, qui laissent à penser que cette solution n’était pas souhaitée par le prince.

Il y a un mois, il avait assuré sa volonté de continuer à se défendre «en tant que citoyen privé» et prévenu que cette affaire était «un marathon, pas un sprint».

«Incapable de prouver son innocence, il restera coupable à jamais aux yeux du public.»

L’aspect financier tout d’abord. Afin de satisfaire la demande de la plaignante, Andrew a été obligé de mettre en vente pour environ 20 millions de francs son seul actif immobilier, le chalet qu’il détient à Verbier avec son ex-épouse Sarah Ferguson.

Ensuite, il savait qu’en l’absence de procès, il ne sera jamais considéré comme coupable par la justice mais, incapable de prouver son innocence, il restera coupable à jamais aux yeux du public. La presse britannique, qui a titré sur «son ultime déshonneur» et «son ultime humiliation», l’a confirmé.

Non menacé par une peine de prison lors de ce procès en civil, le prince ne risquait pas beaucoup plus que le versement de la somme avancée par les médias, si ce n’est le dévoilement de sa vie intime. Surtout qu’il aurait pu le gagner. La position de la plaignante n’était en effet pas aussi solide qu’annoncé.

Tout d’abord, elle a révélé il y a quelques jours avoir perdu l’original de la photo prise en 2001 sur laquelle Andrew la tient par la taille. Cette photo, la seule preuve de leur rencontre, a un moment été présentée comme un faux par le camp du duc d’York.

Ensuite, le procès en décembre de Ghislaine Maxwell, l’acolyte du pédophile et proxénète Jeffrey Epstein, a mis en évidence le rôle de Virginia Roberts Giuffre comme recruteuse de mineures destinées à servir d’esclaves sexuelles.

Une solution imposée par la reine

Si le prince n’avait rien à gagner par un accord à l’amiable, pourquoi cette option a-t-elle prévalu? Il ne fait guère de doute qu’elle lui a été imposée par sa mère la reine Elisabeth II et par son frère et futur roi, le prince Charles.

À court terme, l’ombre du procès aurait terni les célébrations des 70 ans de règne de la souveraine prévues en juin. À moyen terme, ils ont estimé qu’un procès pour viol pouvant aboutir à la culpabilité d’un membre de la famille royale entamerait l’image de la monarchie.

Un timing désastreux alors que l’imminence d’une succession à la tête du pays est tout à faire crédible au regard des 95 ans de la souveraine. Avec cette solution, le prince Andrew a évité le pire à sa famille tout en acceptant que sa réputation soit salie à jamais. Pas véritablement un acte de lâcheté.

Tristan de Bourbon Afficher plus Correspondant à Londres

