Séries suédoises – Le prince gay et la consultante amoureuse Les séries «Young Royals» et «Love & Anarchy» sur Netflix sont dirigées par des réalisatrices très inspirées. Benjamin Chaix

Le prince et le roturier, amants dans «Young Royals». DR

Sur Netflix, si on a aimé entendre parler suédois dans une série, l’algorithme vous suggérera d’en reprendre un petit coup avec une autre. Et ainsi de suite. Cet été, c’est «Young Royals» qui a ouvert les feux le 1er juillet. Et quand cela a été fini, Netflix m’a dit: si vous avez aimé, alors vous aimerez… Et hop, j’ai regardé «Love & Anarchy», qui passait sur le site depuis novembre 2020. Les deux séries m’ont plu.

Chacune est réalisée par une femme s’appelant Lisa, mais ce n’est pas la même. Pour «Young Royals», c’est Lisa Ambjörn, et pour «Love & Anarchy», c’est Lisa Langseth. La première a 32 ans et la seconde 46 ans. Et comme par hasard, la plus jeune parle des jeunes et son aînée des plus âgés. Enfin, pas très âgés, car les deux principaux personnages de «Love & Anarchy» sont incarnés par Ida Engvoll, 35 ans, et par Björn Mosten, 24 ans. Nous y reviendrons.

La surprise de juillet, c’est «Young Royals». Une série de plus sur des adolescents cantonnés dans l’univers clos d’un collège chic? Qui connaît «Élite» – sur Netflix aussi – sait de quoi je parle. Oui, les personnages des six épisodes de cette première saison sont presque tous de très jeunes gens et jeunes filles. Mais «Young Royals» n’est pas joué par des ados lisses et bien peignés, sans bourrelets ni acné. Ils sont vrais.

Qui les rejoint sans crier gare? L’héritier en second de la couronne de Suède, le prince Wilhelm. Il a réagi avec violence à des provocations dans une boîte de nuit de la capitale et des images de la bagarre ont circulé sur les réseaux sociaux. Sa royale mère l’envoie illico dans un internat, où un ami de la famille particulièrement faux cul joue les mauvais génies. Cet August à la dérive obtient alcool et comprimés interdits en faisant pression sur un camarade en mal d’argent, le prolétaire Simon, dont le jeune prince va vite tomber très amoureux.

Tabou et émotion

Nous y voilà! «Young Royals» brise un tabou des cours princières en imaginant les conséquences de l’orientation sexuelle inattendue d’un héritier royal. C’est très bien amené et intelligemment conçu. Une deuxième saison? On verra bien. Même question pour «Love & Anarchy», qui surprend et amuse en huit épisodes. Là, il s’agit d’une sorte de «Dix pour cent» scandinave, où une maison d’édition remplace l’agence artistique. La consultante venue réveiller cette entreprise ronronnante va se trouver piégée par un jeune informaticien. D’où une cascade de défis que se lancent alternativement ces deux séduisants personnages, allant du burlesque au catastrophique, avec ce qu’il faut d’émotion pour qu’on en redemande.

