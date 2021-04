Carnet noir – Philip, une longévité record comme époux de souverain britannique Marié depuis 1947 avec la reine Élisabeth II, il n’a jamais eu d’autre rôle officiel que celui d’accompagnateur de la reine, comme le confirme son titre de prince consort. Il est décédé à 99 ans. Tristan de Bourbon - Londres

Le prince Philip aura partagé pendant septante-trois ans la vie d’Élisabeth II, la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Keystone



Le duc d’Édimbourg s’est éteint vendredi matin au château de Windsor. Âgé de 99 ans, le prince Philip aura partagé pendant septante-trois ans la vie d’Élisabeth II, la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Jamais, avant lui, personne n’avait été marié si longtemps à un souverain britannique. Avec sa disparition, peu surprenante au regard de son âge avancé et des nombreuses hospitalisations subies au cours des six dernières années, dont une opération de la hanche au mois d’avril, les regards se tournent désormais vers son épouse, elle-même âgée de 94 ans.