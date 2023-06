Royaume-Uni – Le prince William compte mettre fin au problème des sans-abri Le prince William lance lundi un ambitieux programme avec l’intention de mettre fin au problème des sans-abri au Royaume-Uni.

Le prince William, héritier de la couronne britannique, lance lundi un programme qui ambitionne de mettre fin au problème des sans-abri au Royaume-Uni. Baptisé Homewards, le projet sur cinq ans veut «démontrer qu’il est possible de mettre fin» à la question des sans-domicile fixe, a annoncé dans un communiqué la Royal Foundation du prince William et son épouse Kate.

«C’est une tâche ardue, mais je crois fermement qu’en travaillant ensemble, il est possible de faire en sorte que se retrouver sans domicile soit rare, bref, et ne se répète pas», a déclaré dans un communiqué le fils aîné du roi Charles.

Il s’agit d’un nouveau projet majeur pour le prince de Galles, qui a déjà lancé en 2020 les prix Earthshot, créés pour distinguer des innovations en faveur de l’environnement, à un moment où la monarchie, secouée par une multitude de scandales, apparaît particulièrement désireuse de démontrer son utilité pour la société britannique.

Créer un modèle

Âgé de 41 ans, William doit se rendre lundi et mardi pour le lancement dans les six lieux du programme, en commençant par Londres. Le projet, mené par la Royal Foundation du prince et de la princesse de Galles, s’appuie sur des partenaires locaux – individus, organisations, entreprises – qui travailleront ensemble pour délivrer un plan local sur-mesure, basé sur les «besoins locaux et l’expertise locale», souligne le communiqué.

L’un des axes vise à débloquer des logements à grande échelle. L’idée est ensuite de créer un modèle qui puisse être adopté dans d’autres endroits au Royaume-Uni ainsi qu’à l’étranger. Selon le communiqué, le Royaume-Uni compte plus de 300’000 personnes, dont la moitié sont des mineurs, font du «sofa surfing», dorment dans la rue, vivent dans leur voiture, dans des hôtels ou autres hébergements temporaires.

