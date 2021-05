Météo en Suisse – Le printemps a été à peine plus froid que la norme climatique Avril et mai ont été plus froids que la norme, et ce n’est plus arrivé depuis longtemps.

Le printemps 2021 a été peu propice aux balades autour du lac (photo d’archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le mois d’avril a été le plus froid depuis vingt ans dans de nombreux endroits. Le printemps, qui se termine en mai pour les météorologues, n’a cependant été que très légèrement en dessous de la norme climatologique, indique SRF Meteo dans un communiqué samedi.

Les températures de ce printemps ont été dans la norme des années 1961 à 1990, indique SRF Meteo. Il n’a été plus froid que d’environ 0,2 degré sur le versant nord des Alpes. Et même dans un passé récent, le printemps 2013 a été plus froid.

À Sion, pour trouver un printemps plus froid, il faut toutefois remonter à 1987. À Zurich, en 1970 la température printanière moyenne était de 5,9 degrés soit 2 degrés de moins que maintenant. En 2020, en revanche, le printemps a été le troisième plus chaud depuis le début des mesures, accompagné par 2017 et 2018 dans le top 5.

Plus froid que la norme

Selon SRF Meteo, avril et mai ont été plus froids que la norme, ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps. Dans de nombreux endroits du versant nord des Alpes, le mois d’avril a été le plus froid depuis 20 ans, en Haute-Engadine depuis 30 ans. Le mois de mai pourrait également s’inscrire dans cette tendance. Reste que le mois durera encore dix jours, mais les météorologues ne s’attendent pas à un réchauffement spectaculaire.

Les précipitations ont également fait acte de présence ce printemps. Au cours des seules 24 heures précédant samedi matin, plus de 30 litres de pluie par mètre carré sont tombés sur le versant nord des Alpes. Au-dessus de 1300 à 1500 mètres d’altitude, la neige s’est même invitée dans plusieurs endroits.

ATS

