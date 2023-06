Enchères à Lausanne – Le printemps chez DognyAuction Peintures, gravures, mais aussi porcelaines de Chine, instruments de musique, montres, bijoux, mobilier, vins et spiritueux, tous ces lots seront vendus aux enchères le 6 juin à Lausanne. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Marc Dogny, fondateur de la maison de vente DognyAuction. PATRICK MARTIN

Comme le veut la tradition, DognyAuction clôt la saison par une sélection d’objets particulièrement soignée. Rendez-vous le mardi 6 juin à Lausanne, avec 240 lots estimés de 150 à 200’000 francs. De quoi contenter tous les budgets. Car il y a là de la peinture et de la gravure, mais aussi des porcelaines de Chine du XVIIe au XIXe siècle, des instruments de musique, dont treize violons, des montres et des bijoux, du mobilier ainsi que des vins et des spiritueux.

Au sommet du panier: «Paysage du Tyrol», une huile peinte en 1932 par le fameux Autrichien Alfons Walde, membre du mouvement Sécession. Avec ce tableau aux couleurs vibrantes, c’est toute la majesté de la montagne qui est mise en lumière (estimation: de 200’000 à 300’000 francs).

«J’ai été appelé par un résident de la région lausannoise pour expertiser des gravures orientalistes du début du XXe siècle, raconte Marc Dogny, fondateur de la maison de vente. C’est là que j’ai remarqué cette toile, un vrai trésor que son détenteur ignorait posséder. Le grand-père de cette personne était lié à l’auteur de gravures que je devais évaluer et, à son tour, cet artiste était lié à Alfons Walde. Voilà comment ce tableau s’est retrouvé à Lausanne.»

Mais on remarquera également les eaux-fortes à mi-chemin entre symbolisme et réalisme de l’artiste estonien le plus coté du XXe siècle, Eduard Wiiralt. Quant aux vins, ils ont pour point d’orgue deux rares bouteilles d’Ao Yun 2014, un vin biologique créé par le groupe LVMH, dont les vignes trônent au pied de l’Himalaya, dans le Yunnan en Chine, à une altitude comprise entre 2200 et 2600 mètres. À signaler enfin: la vente en ligne qui s’étend du 2 au 13 juin. Elle met l’accent sur les beaux-arts et les artistes suisses.

