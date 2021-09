Editorial - Le prix de la modernité au travail

«Il ne faut jamais s’habituer aux bonnes choses», nous dit l’adage populaire. Qui aurait pu croire que cette petite phrase s’adapterait un jour au télétravail? Imposé par la crise sanitaire et aujourd’hui adoubé par les employés comme par les employeurs, on le voyait déjà s’installer durablement dans le paysage professionnel, nous permettant à tous de gagner en flexibilité et en agilité.

C’était sans compter sur des histoires de sous et de lois. Oui, le travail de demain va changer, mais pour une partie des travailleurs uniquement: les frontaliers seront bientôt invités à jouer à saute-frontière tous les jours pour faire acte de présence au bureau. La raison? Les mentalités ont évolué plus vite que les lois.

Dommage. Intégré dans une vision globale de la mobilité, le télétravail peut avoir des impacts environnementaux et sociétaux extrêmement bénéfiques, pour autant qu’il s’adresse à tous. Actuellement, des discussions sont en cours pour repousser les échéances fiscales et sociales qui permettent aux collaborateurs frontaliers de faire du «home office» durant 25% de leur temps de travail.

Si les spécialistes du dossier s’accordent à dire qu’il y a de grandes chances que ces échéances soient prolongées, le salut ne durera que quelques mois supplémentaires.

Pourtant des solutions sont possibles. À l’image de l’accord trouvé entre la France et le Luxembourg, qui offre la possibilité aux frontaliers de télétravailler un certain nombre de jours en France tout en restant pleinement imposables au Luxembourg.

Le monde du travail a changé, c’est indéniable. Personne ne souhaite retourner en arrière. Il serait temps que la Suisse monte dans le train de la modernité, et sans regarder le prix du billet.

Cécile Denayrouse est data-journaliste depuis 2019. Formée à Columbia University, à New-York, elle travaille avec les différentes rubriques sur des sujets d'enquête et de société.

