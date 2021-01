Danse à Lausanne – Le Prix de Lausanne en live streaming quotidien La 49e édition de la compétition démarre dimanche après avoir connu un taux d’inscription record. Sur les 399 prétendants,il reste 78 candidats. Florence Millioud-Henriques

L’ambiance sera bien différente dans les coulisses du Prix de Lausanne cette année! Prix de Lausanne

Au fil du temps, le Prix de Lausanne s’est adapté à toutes les situations: compétition au Théâtre municipal, au Théâtre de Beaulieu, au Centre des Congrès de Montreux, à la Brooklyn Academy of Music, à la salle Aoyama de Tokyo et même au Bolchoï. Mais c’est la première fois qu’il se dispute uniquement sur écran. La pandémie interdisant la venue à Lausanne des concurrents, les différentes épreuves seront 100% virtuelles.

Pas moins de sept heures de «live streaming» quotidien, c’est ce que propose cette année la 49e édition du concours. Il y a bon temps que la manifestation lausannoise est entrée dans l’ère de la globalisation. L’an dernier, l’audience cumulée de la semaine de compétition était de plus de 1,3 million de vues sur ArteConcert, YouTube et Facebook, et la seule finale avait totalisé 168’437 vues.