Diversité dans la culture – Le Prix de Lausanne est-il trop blanc? Une polémique a enflé en ligne autour du célèbre concours de ballet. L’administration s’est défendue, avant de formuler des excuses. Gregory Wicky

Le 50 e Prix de Lausanne a eu lieu du 31 janvier au 6 février à Montreux. Keystone

Le Prix de Lausanne est-il trop blanc? C’est le reproche fait vendredi dernier à son jury sur Instagram. Il est vrai que cette année, il était composé uniquement de membres «caucasiens», pour reprendre la classification raciale en vigueur aux États-Unis. «Statistiquement, le monde du ballet est peu diversifié», a objecté dans un premier temps l’administration du concours. Avec pour résultat un flux de réactions exacerbées en provenance d’Amérique du Nord. Le Prix s’est empressé de faire disparaître son post.

Comme cela n’a pas calmé les esprits, le conseil de fondation a décidé de publier une prise de position dénuée de toute ambiguïté. Et de regretter son premier commentaire, qui ne reflétait «ni ses vues ni ses valeurs». Dans son message (en anglais), le conseil de fondation estime qu’il n’est pas admissible qu’un tel jury ne reflète pas toute la société. Faisant allusion au remplacement en dernière minute de jurés pour cause de Covid, il concède qu’il aurait «dû faire davantage pour assurer une plus grande diversité au sein du panel».

Accusé de faux-semblants

Que le Prix fasse amende honorable n’a pas suffi à tout le monde. Et pas davantage le fait que chaque année des concurrents de couleur y soient reçus. Pour Blackpearl, sur Instagram toujours, ce ne sont là que de faux-semblants destinés à faire accroire que le concours est «inclusif».

Qu’en est-il au juste? Le jury, d’abord. Depuis 1981, il compte quasi chaque année un membre asiatique. Certes, les artistes noirs y sont moins nombreux. On se rappelle pourtant la présidence du Cubain Carlos Acosta avec Eric Vu-An à ses côtés, pas plus tard qu’en 2019, ou la présence des Afro-Américains Armando Braswell et Myrna Kamara en 2021. La composition du jury est un savant équilibre d’anciens lauréats, de représentants des écoles partenaires et de grands professionnels. À ce que l’on peut en juger, la couleur de peau n’est pas un critère.

Quant aux lauréats, outre les Chinois, les Japonais et les Sud-Coréens, des Brésiliens ou des Sud-africains figurent aux différents palmarès. Le Prix de Lausanne développe aussi toute une politique d’aide aux jeunes talents ne disposant pas des moyens nécessaires à un voyage transatlantique. Des présélections sont organisées tant en Asie qu’en Amérique latine avec, dans certains cas, prise en charge complète des vols et du séjour.

Il n’en demeure pas moins que cette polémique met en évidence la sous-représentation des personnes de couleur dans le monde du ballet. Qu’on le veuille ou non, le Prix de Lausanne n’est que le reflet de cette situation.

Gregory Wicky est journaliste à 24 heures depuis 2004. Après avoir été responsable de l'édition des sites web et de celle du magazine du Samedi, il est actuellement chef de la rubrique vaudoise depuis 2018. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.