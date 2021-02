Concours de danse – Le Prix de Lausanne se joue en ligne cette année La 49e édition du Prix de Lausanne se déroule en ligne cette semaine, coronavirus oblige.

Contrairement aux jeunes danseurs, les neuf membres du jury sont présents à Lausanne, réunis dans une salle du Lausanne Palace. Keystone/Laurent Gillieron

Les 78 jeunes danseurs du Prix de Lausanne en lice – 50 filles, 28 garçons – sont observés et jugés jusqu’à samedi par vidéos interposées.

Agés de 15 à 18 ans et issus de 20 nationalités, les candidats ont dû réaliser eux-mêmes leurs vidéos, avant de les envoyer aux organisateurs. Les neuf jurés sont, eux, présents dans la capitale vaudoise. Le président Richard Wherlock, directeur et chorégraphe du ballet de Bâle, et ses collègues sont réunis dans une salle du Lausanne Palace, où ils suivent sur un écran géant les prestations des danseurs.

Ces vidéos sont parallèlement retransmises en direct sur Arte Concert et sur le site web de la manifestation. «Les internautes du monde entier peuvent suivre, pour la toute première fois, la totalité des candidats individuellement», indiquent les organisateurs du prestigieux prix dans un communiqué.

Ces retransmissions permettent aussi au public de voter pour ses danseurs préférés en faisant un don via une campagne de financement participatif. La somme récoltée ira au lauréat du Prix du public pour l’aider à intégrer la compagnie de son choix.

Nouveau concours

Comme lors des concours précédents, la semaine est divisée entre les exercices de danse classique (lundi à jeudi) et les variations classiques et contemporaines préparées par les candidats (vendredi et samedi pour la finale).

«L’organisation de cette 49e édition a été particulièrement difficile. Heureusement, une solution responsable s’est imposée, permettant de continuer à soutenir les jeunes danseurs cette année encore tout en comblant cette période difficile de la meilleure manière possible», explique Samuel Wuersten, l’un des membres du jury, cité dans le communiqué.

Cette édition est aussi marquée par l’introduction d’un nouveau concours, le Young Creation Award, destiné aux jeunes chorégraphes. Il récompensera deux créateurs, dont les oeuvres seront présentées au public l’an prochain.

ATS