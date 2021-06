Loi sur le CO 2 – Le prix de l’essence bondira-t-il vraiment de 12 centimes? Les opposants mettent en garde contre une hausse des tarifs à la pompe en cas de oui le 13 juin. Pas si sûr, selon les importateurs de carburants. Julien Culet

Les compagnies pétrolières ne devraient pas appliquer automatiquement la majoration prévue mais le feront en fonction de l’évolution du marché. KEYSTONE

C’est l’argument massue des opposants à la loi sur le CO 2 : en cas d’acceptation du texte le 13 juin, les usagers de la route vont voir le prix de l’essence augmenter de 12 centimes par litre. L’obligation, pour les importateurs de produits pétroliers, de compenser les émissions de CO 2 et la possibilité pour ces sociétés de répercuter une partie de cette compensation sur leurs tarifs grèverait le porte-monnaie des automobilistes. Or, les conséquences d’un oui dans les urnes ne sont pas si évidentes à estimer.

Que prévoit la loi?

La révision de la loi (voir art.30) oblige les importateurs de pétrole à compenser toujours plus leurs émissions de gaz à effet de serre. D’ici à 2030, cette compensation devra s’élever à 90% des émissions dues au secteur des transports. En retour, la loi les autorisera à augmenter le prix du litre d’essence jusqu’à un plafond de 12 centimes par litre.