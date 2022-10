Librairies – Le prix des livres français va baisser en Suisse La baisse de l’euro va être enfin répercutée sur une partie des publications françaises vendues sous nos cieux. Jérôme Estebe

Chouette: le prix de certains livres français va baisser. PIERRE ABENSUR

Voilà une nouvelle qui va mettre de bonne humeur les assoiffés de lecture. Conséquemment à la baisse printanière de l’euro et grâce aux démarches obstinées des libraires indépendants helvètes auprès des diffuseurs, le prix des livres français va baisser en Suisse. Enfin, de certains livres. «Hachette et Vivendi n’ont pas l’intention de bouger», tempère Damien Malfait de la Librairie du Boulevard à Genève. «Or ce sont deux géants du secteur.»

Pensez donc à la masse des bouquins pratiques publiés par Hachette. Ou aux 220 éditeurs distribués par Editis, groupe détenu par Vivendi. «Chez nous, ce ne sont pas les fonds qui se vendent le plus. Mais pour d’autres libraires, ces deux-là représentent une part énorme du chiffre.»

Reste tout de même une kyrielle de grandes et belles maisons – Gallimard, Flammarion, Le Seuil, Dargaud, La Martinière, Auzou ou Les Belles lettres – dont les livres devraient baisser d’entre 6 et 11% sous nos cieux. «Pour les clients, ce n’est que justice, continue le libraire. Mais pour nous, cela se traduit tout de même par une baisse du chiffre d’affaires. Les gens ne vont pas nécessairement acheter plus de livres. Cela va nous faire un peu mal.»

