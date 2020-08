Le télétravail à la montagne – Le prix des résidences secondaires remonte Selon Wüest Partner, les prix des résidences secondaires dans les régions touristiques ont augmenté de 3,6% depuis la mi-2019. Le coronavirus et le télétravail expliqueraient ce boom. Jocelyn Rochat

Là-haut sur la montagne (à Grindelwald), quand Jean revient télétravailler. KEYSTONE

Le travail, c’est la santé, mais ça l’est encore plus quand on œuvre dans un beau décor. C’est, du moins ce que l’on peut imaginer en lisant le monitoring immobilier du cabinet de conseil Wüest Partner, qui assure que «la demande de résidences secondaires dans les régions touristiques est restée solide au deuxième trimestre 2020 et les prix ont augmenté de 3,6% depuis la mi-2019».