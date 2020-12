Travaux supplémentaires – Le prix du chantier de la garderie de Payerne double L’aménagement de deux appartements à la place de la maison de naissance fait doubler la facture. Sébastien Galliker

Quatre appartements seront finalement aménagés dans la bâtisse communale ayant abrité l’ancienne garderie de Payerne. SÉBASTIEN GALLIKER

Pour aménager un appartement en lieu et place de la maison de naissance prévue dans les anciens locaux de la Garderie La Courte Échelle de Payerne, la Commune devra remettre la main à la poche, avait annoncé le municipal Julien Mora, lors du Conseil communal de novembre. Cette nouvelle contribution est désormais chiffrée. Alors qu’un crédit de 440’000 francs avait été attribué en 2019 pour restaurer l’appartement du 1er étage de cette bâtisse, la Municipalité sollicite un crédit complémentaire de 460’000 francs. Pour rappel, la maison de naissance devrait se faire du côté de l’Hôpital de la Broye.

«Le prix de location d’un seul logement aurait été trop élevé par rapport au marché régional.» Julien Mora, municipal de Payerne

«Nous avons analysé une variante visant à aménager un seul appartement de 5,5 pièces au rez-de-chaussée de cette bâtisse et une autre avec deux logements de 4,5 pièces et 2 pièces. Nous avons finalement retenu la seconde, car l’agencement d’un seul logement n’aurait pas été idéal et son prix de location trop élevé par rapport au marché régional», commente le municipal en charge des Bâtiments.

De fond en comble

Cette bâtisse communale de la rue de la Boverie abrite encore un appartement de 4 pièces au 1er étage, dont la réfection est déjà lancée, et un autre de 3 pièces dans les combles, dont le bail a été dénoncé fin 2019. La garderie ayant déménagé il y a déjà plusieurs mois, Payerne entend profiter que la demeure soit désormais vide pour la rénover de fond en comble. Le 2e étage sera aussi remis en état.

L’investissement sollicité doit permettre une réfection de la toiture, l’aménagement de deux cuisines et trois salles de bains au rez-de-chaussée ou diverses redéfinitions d’espaces. Selon le calendrier prévisionnel, le Conseil communal se prononcera sur ce nouveau préavis en janvier déjà et les travaux se dérouleront jusqu’en avril. Les quatre appartements de 2 à 4,5 pièces pourront être mis en location dès le mois de mai.