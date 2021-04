Taxe rose dans les salons – Le prix du coiffeur pour les femmes fait toujours grincer des dents Les coupes de cheveux plus onéreuses en fonction du genre ne passent plus auprès de certaines clientes. Romain Michaud

Dans son salon Avant-Propos à Lausanne, Nicolas Cettou a décidé de briser la taxe rose en proposant des tarifs unisexe s. Florian Cella

Lysandre Lechelard, 19 ans, et son frère arborent une coupe de cheveux identique. Mais chez le coiffeur, la facture finale n’est pas la même… La problématique de la taxe rose – l’expression qualifie la différence de prix entre les produits et les services dits masculins et féminins – dans les salons de coiffure continue de faire des remous. Ce débat revient sans cesse, un peu comme la coupe mulet, sans que rien ne change ou presque.

«J’ai pris conscience de ce problème en allant dans un salon lausannois avec mon frère, raconte la jeune femme. Je me suis rendu compte que je devais payer plus cher que lui alors que nous avons tous les deux une coupe très courte. La différence n’était pas énorme, mais elle n’était pas justifiée.»