Le Livre sur les Quais – Le Prix du polar romand salue Alain Bagnoud Le Genevois à l’humour canaille a triomphé ce jeudi, en ouverture du salon littéraire morgien. Cécile Lecoultre

Alain Bagnoud, 63 ans, natif d’Ollon et Genevois d’adoption, succède à Laurence Voïta, Joseph Incardona etc. au Prix du polar romand. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) KEYSTONE

Les mondanités et Alain Bagnoud, c’est le cocktail qui étrangle les rires dans la gorge. Honoré ce jeudi en ouverture du 13e Livre sur les Quais à Morges, le lauréat du 6e Prix du polar romand le démontre dans «De la part du vengeur occulte» (Éd. Fiction BSN). Dans ce premier roman policier, le Valaisan établi à Genève passe les bobos du monde de la politique et de l’art contemporain au bazooka d’un humour incendiaire. Et si l’auteur frise le cynisme dans ce tableau dégagé des bonnes manières en général et des diktats du temps en particulier, sa drôlerie excuse beaucoup.

«Faut-il épouser des femmes trop jeunes pour soi?» Alain Bagnoud dans «De la part du vengeur occulte»

Sans crainte de froisser l’époque, ni les susceptibilités locales, voire de passer pour un ronchon confit dans l’anarchisme amer, les intitulés de chapitres en disent long sur les interrogations existentielles du héros aux prises avec un double homicide: «Faut-il épouser des femmes trop jeunes pour soi?» «Les notables doivent-ils se droguer avant de passer à la télévision?» ou «Faut-il accorder sa confiance aux pauvres?» Volontiers moqueur, Alain Bagnoud esquive les clichés en les enrobant de délicieuses perfidies sur la corruption généralisée, nouvel art contemporain.

Pour perpétuer cette autodérision érigée en mesure de salubrité publique, on pourrait ajouter: «A quoi servent les prix littéraires?» Avant même l’annonce des sélections Goncourt et Renaudot la semaine prochaine, les gommettes et médailles viennent estampiller quelques élus dans la masse des 490 romans de la rentrée d’automne. Et déjà quelques noms se dégagent avec insistance.

«De la part du vengeur occulte», Alain Bagnoud, Éd. BSN.

Ainsi, les cinq finalistes du prix du Roman Fnac décerné par un jury de 400 lecteurs adhérents et vendeurs de l’enseigne, ont été dévoilés. La Valaisanne Sarah Jollien-Fardel y figure, confirmant le buzz critique généré par «Sa préférée» (Éd. Sabine Wespieser). La jeune romancière reste aussi en lice pour le premier Prix des défricheurs littéraires décerné par un jury de 350 libraires travaillant dans 200 maisons indépendantes. À découvrir en débat et dédicaces à Morges ce week-end.

D’autres prix sont tombés ces jours. Le 7e Prix Stanislas du premier roman, émanant du Livre sur la Place à Nancy et souvent annonciateur de prestigieux trophées germanopratins, couronne Laurence Potte-Bonneville pour «Jean-Luc et Jean-Claude» (Éd. Verdier). Le Prix Plume va à Anthony Passeron pour «Les Enfants endormis» (Éd. Globe), autre premier texte très remarqué. À Biarritz, le président Philippe Djian, Isabelle Huppert, Isabelle Carré, Frédéric Beigbeder et autres acolytes, ont décerné le prix Maison Rouge à Victor Jestin pour son deuxième roman, «L’homme qui danse» (Éd. Flammarion).

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

