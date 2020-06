18e édition du concours Lausanne Région sur le web – Le Prix du public récompense les produits du Lait équitable Le 1er prix PERL 2020 a lui été attribué à la société Membrasenz pour son projet permettant la production d’hydrogène avec zéro émission de CO 2 . Jean-Marc Corset

Anne Chenevard et ses produits laitiers labellisés, coup de cœur du jury et favorite des internautes. DR

Le Prix du public, la dernière récompense de la cérémonie des PERL 2020 qui s’est déroulée cette semaine sur les réseaux sociaux, a été attribué samedi à la société coopérative Lait équitable. Son activité de distribution de produits laitiers labellisés Faireswiss, garantissant une rémunération équitable des paysans, avait déjà été honorée par le prix Coup de cœur décerné par le jury.

Anne Chenevard, présidente de la coopérative Lait équitable, productrice de lait à Corcelles-le-Jorat, remporte ainsi un second prix, d’un montant de 10’000 francs. Son projet modèle dans le monde agricole a obtenu la majorité parmi plus de 1000 votes effectués sur les deux réseaux Facebook et LinkedIn sur lesquels a été diffusée la manifestation du Prix PERL 2.0. Cet événement inédit sur le web remplaçait la traditionnelle cérémonie au Palais de Beaulieu, supprimée à cause de la pandémie.

Mardi, le 1er Prix de ce concours annuel des jeunes entreprises innovantes de la région lausannoise, doté de 50’000 francs, a été attribué à la société Membrasenz S.à.r.l. Son invention doit permettre de produire de l’hydrogène avec zéro émission de CO 2 . Jelena Stojadinovic, fondatrice et CEO de cette jeune start-up fondée l’an dernier, a reçu le trophée Lausanne Région des mains de Grégoire Junod, syndic de Lausanne et président du jury.

Jelena Stojadinovic, fondatrice et CEO de Membrasenz, a reçu le grand trophée Lausanne Région des mains de Grégoire Junod, syndic de Lausanne et président du jury. Lausanne Région

Trois autres prix de l’Innovation – doté d’un montant de 10’000 francs chacun – ont été remportés par les sociétés Regenosca, qui développe une solution de reconstruction de la vessie, NextKidney, qui lance une nouvelle génération de machines permettant le traitement de l’insuffisance rénale terminale par hémodialyse à domicile, ainsi que CompPair Technologies, qui fournit des solutions durables pour l’extension de la durée de vie des matériaux composites.