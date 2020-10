Récompenses – Le prix Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial de l’ONU Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le comité a récompensé ses efforts pour combattre la faim et améliorer les conditions pour la paix.

Un des bureaux du Programme alimentaire mondial photographié ce vendredi à Rome, en Italie. KEYSTONE

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le comité a récompensé ses efforts pour combattre la faim et sa contribution pour des meilleures conditions pour la paix, a tweeté le comité Nobel. C’est le douzième prix Nobel de la paix attribué à une organisation ou une personnalité de l’ONU ou liée aux Nations Unies.

Le PAM est salué pour «ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l’amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l’utilisation de la faim comme arme de guerre», a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est «très honoré» d’avoir reçu le prix Nobel de la paix vendredi, a indiqué son directeur exécutif, l’Américain David Beasley, qui s’est dit «sans voix» pour la première fois de sa vie.

«Nous sommes très honorés de recevoir le prix Nobel de la paix. C’est une formidable reconnaissance de l’engagement de la famille PAM qui oeuvre chaque jour à éradiquer la faim dans plus de 80 pays», a déclaré David Beasley sur son compte Twitter. «Je suis sans voix pour la première fois de ma vie», a-t-il ajouté dans une vidéo où il rend hommage aux 17’000 employés du PAM.

«Ils sont sur le terrain, dans les zones les plus difficiles, les plus complexes de la planète, que ce soit à cause de la guerre, des conflits, des conditions climatiques extrêmes, peu importe, ils sont sur le terrain et ils méritent cette récompense», a souligné David Beasley.

Dans un communiqué séparé, il a insisté sur le lien indissociable entre «sécurité alimentaire, paix et stabilité». «Sans la paix, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif mondial d’éradication de la faim; et tant que la faim subsiste, nous n’aurons jamais un monde pacifique», a-t-il prévenu.

Fondé en 1961

Fondé en 1961 avec son siège à Rome et financé intégralement par des contributions volontaires, l’organisme onusien dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l’an dernier. Un chiffre vertigineux mais qui ne représente qu’une fraction du besoin total.

Des femmes afghanes assises devant les bureaux du Programme alimentaire mondial à Kaboul en novembre 2001. AFP

Opérant aussi bien par hélicoptère qu’à dos d’éléphant ou de chameau, le PAM se présente comme «la plus grande organisation humanitaire», une nécessité puisque, selon ses estimations, 690 millions de personnes – une sur 11 – souffraient sous-alimentation chronique en 2019. Et sans doute davantage cette année à cause de la pandémie.

Cette année, 318 candidatures étaient en lice, dont 211 individus et 107 organisations. Une liste pléthorique mais dont la composition reste toujours secrète.

Dix millions de couronnes suédoises

Le prix – une médaille d’or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises environ un million de francs) – doit être physiquement remis le 10 décembre à Oslo si les conditions sanitaires le permettent ou, dans le cas contraire, à distance via des moyens numériques.

Le prix Nobel de la paix consiste en une médaille d’or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d’un million de francs. KEYSTONE/AP/Fernando Vergara

L’an dernier, le Nobel était allé au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, couronné pour le rapprochement qu’il a initié avec l’ancien frère ennemi, l’Érythrée, mais aujourd’hui confronté à des violences interethniques et des manifestations antigouvernementales, durement réprimées.

ATS/NXP