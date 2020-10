Récompenses – Le Prix Nobel d’économie à Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson Les Américains Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson ont reçu ce lundi le Prix Nobel d’économie pour leurs travaux dans le domaine des enchères.

Le Prix Nobel consiste en une médaille d’or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d’un million de francs. KEYSTONE

Le Prix Nobel d’économie a été attribué lundi aux Américains Paul Milgrom, 72 ans, et Robert Wilson, 83 ans, deux experts des enchères dont les travaux novateurs ont notamment servi aux attributions des fréquences télécom.

Le «Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel» leur est remis pour avoir «amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d’enchères», a indiqué le jury de l’Académie suédoise des Sciences.

Le duo, qui était un des favoris pour le prix cette année, est notamment connu pour être à l’origine du concept utilisé pour la vente de licences de bandes de fréquences de télécommunications aux États-Unis. Les deux économistes, tous deux enseignants à Stanford ont également travaillé sur les mécanismes d’attribution des créneaux d’atterrissage dans les aéroports.

«Les ventes aux enchères sont partout et touchent notre vie quotidienne», relève le jury.

En 2019, le prix avait été attribué à un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté, les Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer et la Franco-Américaine Esther Duflo, deuxième femme distinguée dans la discipline et plus jeune lauréate de l’histoire de ce prix.

Fin de la saison Nobel

L’économie vient clore une saison Nobel marquée vendredi par le prix de la paix du Programme alimentaire mondial, organe onusien de lutte contre la faim.

Jeudi, la poétesse américaine Louise Glück avait décroché la littérature. Outre l’Américaine Andrea Ghez, colauréate en physique mardi, deux femmes sont entrées dans l’histoire des Nobel pour leur découverte des «ciseaux génétiques»: la Française Emmanuelle Charpentier et l’Américaine Jennifer Doudna sont devenues le premier duo 100% féminin à remporter un Nobel scientifique.

Les lauréats, qui se partagent près d’un million de francs pour chaque discipline, recevront cette année leur prix dans leur pays de résidence, pour cause de coronavirus.

ATS/NXP