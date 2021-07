Éditorial - Le prix politique de la taxe carbone

Un nouveau prix, peu populaire, va hanter le débat politique en Europe, celui de la tonne de carbone. Jusqu’ici, ce marché, assez complexe à expliquer, échappait à l’attention des populations. Eh bien, tout va radicalement changer avec l’annonce faite mercredi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

450 millions de consommateurs, 25 millions d’entreprises vont devoir s’acquitter d’une taxe CO₂, comparable en tout point au mécanisme refusé par le peuple suisse, le 13 juin dernier. Elle couvrira tous les secteurs d’activité, y compris les vols en avions. Son coût sera répercuté sur la facture de mazout ou de gaz des ménages et le prix de l’essence des voitures thermiques (qui disparaîtront à partir de 2035). L’Europe sera le premier continent à mettre fin au règne des hydrocarbures faussement bon marché et à rétablir une équité en faveur des solutions propres.

«Sans doute faudra-t-il subventionner la consommation des ménages les plus modestes, comme on le faisait, il y a un siècle, en limitant la hausse du prix du pain.»

Y parvenir sera difficile, non pas sur le plan technique ou économique, mais en raison de ses conséquences politiques et sociales. La Commission insiste sur les mesures sociales qui seront prises pour alléger la facture des ménages et des entreprises les plus vulnérables. Mais on le devine déjà, la raison économique qui plaide pour une taxation incitative sur le CO₂ peine à convaincre.

L’UE et les gouvernements nationaux devront faire la démonstration qu’il est possible de se soustraire à la taxe en optant pour des énergies propres (voitures électriques, électricité verte) et en adoptant un comportement plus respectueux de l’environnement. Pour que ce mécanisme vertueux soit accepté, sans doute faudra-t-il subventionner la consommation des ménages les plus modestes, comme on le faisait, il y a un siècle, en limitant la hausse du prix du pain. C’est le prix politique de la taxe carbone. Très mal anticipé par Berne et qui a coulé la loi suisse.

