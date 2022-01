Histoires d’urbanisme – Le Prix Wakker attise les désirs de ville À l’heure où Meyrin (GE) vient de recevoir la fameuse distinction urbanistique, retour sur deux sites vaudois qui l’avaient reçue il y a une dizaine d’années: Yverdon et l’Ouest lausannois. Boris Senff

L’EPFL, un pôle d’importance dans la conception et la circulation de l’Ouest lausannois dont les mutations futures – déjà saluées par le Prix Wakker en 2011 – n’en sont qu’à leur commencement. KEYSTONE/Laurent Gillieron

La ville de Meyrin vient de recevoir le Prix Wakker pour sa capacité à gérer sa croissance en respectant l’hétérogénéité de sa population et en soignant sa biodiversité tout en voisinant avec Cointrin et le CERN, deux «portails» internationaux. En 2022, la fameuse distinction urbanistique de Patrimoine suisse couronne donc une commune dont le développement a commencé dès les années 60, soulignant une forme d’achèvement de son territoire. Une visée similaire mais sur une autre échelle, à la lauréate de 2021, la commune vaudoise de Prangins.

Mais le Prix Wakker, qui fête cette année ses 50 ans, varie dans ses approches et pas seulement pour des raisons de changement d’époque – dans les années 70, il élisait ainsi volontiers des centres historiques qui se protégeaient avec succès contre l’invasion de la voiture. Ce demi-siècle de récompenses urbaines incite à revenir sur deux autres primés vaudois et à mesurer rétrospectivement la validité et les effets qu’a pu avoir le Wakker sur ses récipiendaires. Yverdon-les-Bains le recevait en 2009 et l’Ouest lausannois en 2011. Ce dernier territoire était le premier qui réunissait plusieurs communes – Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Écublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix et Lausanne – autour des félicitations du jury.