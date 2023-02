Portrait de Valéry Beaud – Le pro de l’environnement travaille jusqu’à minuit Toujours assidu, le conseiller communal écologiste de Lausanne cultive un biotope équilibré au sein de sa famille. Lise Bourgeois

Le conseiller communal Vert Valéry Beaud dans son logis du quartier de Beaulieu, à Lausanne. ODILE MEYLAN

Au Conseil communal de Lausanne, il y a les étoiles filantes et les fidèles. Valéry Beaud fait partie du second lot. Membre des Verts depuis 2011, il n’a jamais manqué une séance. Et il n’est pas peu fier de sortir la liste de ses accomplissements: 25 postulats et 17 interpellations, en douze ans. Travailleur acharné, il est de ceux qui veulent continuer la séance même lorsque d’autres sont fatigués.