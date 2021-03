Coke, sexe et mineurs – Ces vidéos qui accablent l’ex-ravisseur vaudois Les juges ont vu des images prises lors des soirées privées du prévenu à Vercorin. On y voit des mineures prendre des drogues dures et boire de l’alcool. Suffisant pour demander la suspension des débats. 24 heures DÉVELOPPEMENT SUIT

Ce fils adoptif d’un ancien conseiller d’État vaudois se retrouve une nouvelle fois devant un tribunal. Patrick Martin

Coup d’éclat au procès d’un ex-ravisseur vaudois devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. Alors que la matinée de mercredi devait être dédiée aux plaidoiries, le président a décidé de suspendre les débats, et de renvoyer le dossier au Ministère public pour compléter l’instruction et l’accusation. La raison: les juges ont visionné des vidéos et des images, fournies le matin même par la partie plaignante. Une immersion dans les soirées festives que le prévenu donnait dans son chalet de Vercorin, et dans lesquelles on voit des mineures dénudées, buvant de l’alcool et prenant des drogues dures. Le prévenu retourne en détention préventive.