Tribunal de Vevey – Le procès du Karting de Rennaz engendre des plaidoiries-fleuves Une ado a été blessée en 2013. Son avocat demande une importante indemnité. La défense plaide l’acquittement. Claude Béda

L’avocat de la victime, Stéphane Riand, demande une indemnité de plusieurs centaines de milliers de francs. Philippe Maeder

«Cette conjonction d’événements qui ont provoqué l’accident n’était pas imprévisible: il y a un lien de causalité naturelle», martèle Stéphane Riand, avocat de la victime. Le procès du Karting de Rennaz a repris lundi avec des plaidoiries-fleuves. À l’heure de notre mise sous presse, elles n’étaient pas achevées. L’avocat de la victime demande une indemnisation de plusieurs centaines de milliers de francs pour tort moral, dommage domestique et atteinte à l’avenir économique. «Le tort moral en Suisse est insuffisant. Ce genre de procès peut le faire évoluer.» Les deux membres actuels de la direction du Centre de loisirs FunPlanet, un coadministrateur et un chef technique étaient sur le banc des accusés, prévenus de lésions corporelles graves par négligence, quelques mois après avoir été blanchis par la procureure Myriam et trois jours avant la prescription. C’est en effet le 18 juin 2013 que la victime a été défigurée dans un accident au FunPlanet. Surprise par l’accident du véhicule qui l’a précédée, elle a foncé dans les blocs qui balisent la piste. Soulevés par la violence du choc, ils ont frappé le kart de plein fouet. Les lanières qui relient les éléments ont tiré en arrière le corps et la tête de la conductrice, qui a été grièvement blessée. La plaignante rêvait de devenir sage-femme. Après cinq opérations, elle s’est tournée vers la profession d’assistante médicale.