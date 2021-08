Double meurtre de Payerne – Le procès du père de famille s’ouvre lundi Ce ressortissant portugais est accusé d’avoir vidé deux chargeurs sur son fils et sa femme, dans un appartement de Payerne en avril 2018. Erwan Le Bec

Le drame avait secoué Payerne, et toute la communauté portugaise, en avril 2018. Le père de famille est accusé d’avoir criblé de balles son épouse, ainsi que le fils aîné qui s’interposait. Il s’était rendu au terme d’une soirée de cavale. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

Le déroulement des faits retenus par le Ministère public est à glacer le sang. Nous étions le 25 avril 2018. Après avoir ramené un collègue en fin de journée, Manuel*, maçon portugais installé dans la Broye depuis plusieurs années, rentre chez lui.

Il prend son Glock ainsi que deux chargeurs, puis débarque dans l’appartement où se sont installés récemment son épouse et son fils de 18 ans. Il est 18 h 15 ou 18 h 20, dans cet immeuble banal face à la gare de Payerne.

Quelques minutes plus tard, le jeune fils et sa mère gisent au sol, littéralement criblés de balles par ce mordu de tir et d’armes à feu. Ils seront déclarés morts par le légiste peu après 1 h 20 du matin, peu après que le père de famille en fuite ait fini par se rendre aux gendarmes.