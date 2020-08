Les juges ne siègent pas encore dans l’affaire du décès de Mike Ben Peter. L’enquête du Ministère public est toujours en cours et six agents lausannois attendent, prévenus d’homicide par négligence après avoir interpellé cet homme noir, une nuit d’hiver en 2018. En coulisses, un double procès a pourtant déjà commencé, celui du placage ventral, la technique d’utilisée par les agents ce soir-là, et celui de l’indépendance de la justice lorsque des policiers sont impliqués.

Dans cette bataille judiciaire, l’avocat de la famille de Mike Ben Peter lance une attaque peu banale. Il met en doute l’indépendance du médecin légiste, dénonçant ses liens personnels avec un membre des forces de l’ordre vaudoises. Il demande sa récusation. Coup de théâtre digne d’une série américaine? Tentative désespérée d’écarter un rapport d’autopsie défavorable? Méthode de hussard?

La stratégie de Maître Ntah tirera des grimaces à plus d’un. À ce prix, l’homme de loi jette une nouvelle lumière sur une problématique bien connue, qui dépasse l’affaire Mike Ben Peter. Lorsqu’ils font face à la justice, comment s’assurer que les policiers ne bénéficient pas de leur proximité avec les acteurs de la chaîne pénale? On a souvent parlé des procureurs et des juges. Désormais, les médecins légistes se voient interpellés.

«Ces dernières semaines, jusque dans la presse indienne, Mike Ben Peter a été comparé à George Floyd»

On comprend bien pourquoi. Leur avis est déterminant dans le procès du placage ventral qui se joue ici, et dont l’enjeu dépasse lui aussi le cas de Mike Ben Peter. Dans le catalogue des techniques d’intervention policière, cette manière de maîtriser des suspects suscite une controverse féroce dans bien d’autres affaires: celle du décès d’Adama Traoré, en France, et dans le cas de George Floyd aux États-Unis. Ces dernières semaines, jusque dans la presse indienne, le Nigérian de Lausanne a été comparé à l’Afro-Américain de Minneapolis, dont les derniers mots ont été «Je ne peux plus respirer», le cou écrasé sous le genou d’un policier.

L’agonie de Mike Ben Peter n’a pas été la même, bien qu’aucune vidéo n’en témoigne. Il a été plaqué au sol, les mains dans le dos et les jambes repliées. Plusieurs policiers auraient mis leur poids sur son dos pour l’immobiliser. Sans l’emploi de cette technique, dans ces conditions, serait-il mort? Les policiers avaient-ils conscience qu’ils risquaient de tuer? Et dans le fond, ce risque existe-t-il vraiment?

Cette dernière question, Silke Grabherr, qui a réalisé l’autopsie, fait plus que la poser. Selon son expertise, il y aurait consensus scientifique pour dire que ni la position ventrale, ni la pression sur le dos ne peuvent être une cause de décès. L’attaque dirigée contre cette spécialiste reconnue montre en tout cas le poids énorme qu’auront ses conclusions sur le placage ventral, si elles sont validées.