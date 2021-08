Deuxième instance – Le procès en appel de Lionel Girardin se tiendra en décembre Le Tribunal cantonal tranchera fin 2021 sur la condamnation pour gestion déloyale d’intérêts publics de l’ex-élu veveysan. Stéphanie Arboit

Lionel Girardin (à dr.), en compagnie de son avocat M e Tirelli, à l’ouverture de son procès à Vevey pour gestion déloyale des intérêts publics. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Lionel Girardin, ex-municipal veveysan, a été reconnu coupable le 4 mai dernier de gestion déloyale des intérêts publics.

Il a ainsi été condamné en première instance à 1 an de prison, avec sursis de 2 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire, aussi avec sursis, pour s’être unilatéralement rémunéré 180 francs de l’heure alors qu’il présidait et codirigeait la Fondation Apollo, venant en aide aux mal-logés et fonctionnant uniquement grâce à l’argent public.

Il a fait appel de cette décision. Les audiences au Tribunal cantonal sont fixées aux 8 et 9 décembre.

Pour rappel, le Ministère public a aussi fait appel, car la juge n’a pas retenu, «au bénéfice du doute», que la gestion par l’épouse des ressources humaines de la fondation, par l’intermédiaire de la société de son mari, était aussi répréhensible pénalement.

Or, le procureur en charge expliquait dans nos colonnes, le 18 mai dernier: «Cette question n’est pas sans intérêt: indépendamment du préjudice financier, n’y a-t-il pas une atteinte à un intérêt public idéal dès lors que la société gérée par le président du conseil de fondation a été mandatée sans appel d’offres préalable?» Réponse en décembre.

