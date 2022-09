Attentats de janvier 2015 – Le procès en appel s’ouvre ce lundi à Paris Deux hommes sont rejugés pour leur rôle présumé dans les attaques contre Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le magasin Hyper Cacher, qui ont fait 17 morts.

Le procès est prévu jusqu’au 21 octobre. AFP

Le procès en appel des attentats jihadistes de janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le magasin Hyper Cacher, qui ont fait 17 morts et créé un électrochoc en France, s’est ouvert lundi à Paris.

Deux accusés, Ali Riza Polat et Amar Ramdani, sont rejugés pour leur rôle présumé dans ces attaques perpétrées par les frères Chérif et Saïd Kouachi et par Amedy Coulibaly et ayant visé la liberté d’expression, les forces de l’ordre et la communauté juive. Leur procès est prévu jusqu’au 21 octobre.

