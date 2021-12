La rédaction - Le procès sans fin de l’historien des goulags staliniens

C’est un procès sans fin, symbole de la répression de la société civile dans la Russie de Vladimir Poutine. De loin à Moscou, puis de près au tribunal de Petrozavodsk, je suis depuis cinq ans le «procès de la honte», ainsi dénoncé par les défenseurs des droits de l’homme en Russie. Dans la capitale de Carélie, région nord, l’historien Iourï Dmitriev est pour la troisième fois jugé pour violences sexuelles sur sa fille adoptive. Ses proches et les défenseurs des droits humains m’ont convaincu: les charges de pédopornographie ont été montées de toutes pièces pour faire peur à ceux qui ne s’alignent pas dans la lecture de l’histoire du Kremlin.

Depuis trente ans, Iourï Dmitriev, 65 ans, a œuvré pour exhumer les crimes de Staline en Carélie. Il a dressé la liste de 40’000 noms et découvert le charnier de Sandarmokh avec 6000 victimes assassinées. Voir en personne le vieil homme courbé mais résolu est émouvant. Cela ne dure que quelques secondes au tribunal de Petrozavodsk, images et regards volés entre la cellule du rez-de-chaussée et la salle d’audience.

«Le FSB, l’un des héritiers du KGB, est soupçonné de vouloir conserver son immunité.»

Le procès se tient à huis clos. Cela laisse le temps, dans les couloirs, de parler aux quelques supporters, simples citoyens résolus à venir au tribunal en guise de soutien. Une plongée dans l’autre Russie, loin du Kremlin, celle qui veut croire à des changements futurs et, pour le moment, se bat pour un historien.

«Iourï Dmitriev, c’est un combat humain pour l’histoire», insiste parmi eux Alexeï Trounov. Blogueur à Petrozavodsk, il a été récemment classé «agent de l’étranger», comme d’autres simples voix réputées en Russie pour leur liberté de ton anti-Kremlin. «De génération en génération, ils sont nombreux à remercier Dmitriev d’avoir retrouvé la trace de leurs ancêtres fusillés, rappelle Alexeï Trounov. Mais les descendants du KGB aujourd’hui au pouvoir préfèrent cacher la vérité.» Le FSB, l’un des héritiers du KGB, est soupçonné de vouloir conserver son immunité. Au-delà de Iourï Dmitriev, cela me frappe: son procès revêt ainsi une dimension historique.

L’an passé, après avoir reçu une peine «clémente» (de 3 ans et demi, en partie purgée en détention préventive), l’historien s’apprêtait à être libéré. Mais la machine judiciaire s’est à nouveau abattue sur cet homme arrêté en décembre 2016, libéré en 2018 après un premier procès l’acquittant, incarcéré trois mois après.

Soupçons de manipulations

Aujourd’hui, le tribunal le juge sur une partie des accusations pour lesquelles il avait été innocenté. Iourï Dmitriev est poursuivi pour des images «pornographiques» de sa fille adoptive, photos destinées à l’organisme de protection des enfants chargé de suivre l’évolution de la fillette handicapée.

Ce procès interminable et ces manipulations me semblent être une forme de terreur. Une routine sans fin d’autant plus pénible à suivre que Memorial, l’ONG des droits de l’homme pour qui Dmitriev travaillait, se retrouve elle-même sur le banc des accusés depuis la semaine dernière. Le risque, c’est l’oubli. À nous correspondants de continuer d’écrire sur Memorial et Iourï Dmitriev.

Benjamin Quénelle Afficher plus Correspondant à Moscou

