Le procureur accusé d’avoir trahi un secret est acquitté

Un seul mot résume l’état d’esprit du procureur Gabriel Moret après la lecture du jugement en appel du Tribunal cantonal: «soulagé». Depuis bientôt quatre ans, il était visé par une procédure pour violation du secret de fonction. Le magistrat du Nord vaudois a été acquitté mardi après-midi.

En juin 2018, le procureur général valaisan Nicolas Dubuis avait condamné Gabriel Moret à 15 jours-amendes à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans. Saisi après une opposition du magistrat vaudois, le Tribunal de police de La Côte rendait un jugement peu courant le 18 février 2019: le procureur prévenu était reconnu coupable mais pas sanctionné.

Cette étonnante affaire remonte au 9 novembre 2015. Ce jour-là, Me Tony Donnet-Monay, de l’étude Avocats Léman, à Lausanne, demande au procureur Gabriel Moret de se récuser dans une affaire de circulation routière. L’avocat soupçonne le magistrat de nourrir une inimitié contre son étude. La raison: en mai et juin 2015, une associée, Me Isabelle Jaques, avait défendu l’épouse du procureur, en virulent conflit conjugal avec Gabriel Moret.

Dans sa lettre de demande de récusation, Me Donnet-Monay menace d’«exposer les raisons précises devant le Tribunal cantonal». Furieux, Gabriel Moret téléphone à son épouse pour lui annoncer que «l’étude de son ancienne avocate utilise leur dossier conjugal contre lui». L’étude Avocats Léman risquait d’être poursuivie par l’épouse pour une violation du secret professionnel puisque les deux avocats associés avaient échangé des informations sur son affaire privée. Il n’en a finalement rien été. Qu’importe: Me Tony Donnet-Monay a déposé une plainte pénale contre Gabriel Moret, pour violation du secret de fonction, en décembre 2015.

«Pas d’intérêt public»

L’information communiquée par le procureur à sa femme était-elle vraiment un «secret» selon le droit? La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal répond par la négative. «L’information n’avait aucun intérêt public. Elle ne nuisait pas au fonctionnement de la justice», estiment les juges.

Pour qu’un «secret» existe aux yeux d’un tribunal, le droit présume qu’une trahison pourrait nuire à des intérêts protégés par le silence. Dans cette affaire, le risque de voir l’épouse du procureur dénoncer l’étude lausannoise pour une éventuelle violation du secret professionnel était évoqué. Violation qui, selon le Tribunal cantonal, n’existait pas dans les faits: «L’épouse de Gabriel Moret avait signé une procuration au nom de l’étude Avocats Léman. Les avocats pouvaient donc discuter du dossier sans violer un secret professionnel.»

Les juges cantonaux trouvent finalement normal que le magistrat du Nord vaudois ait appelé sa femme pour lui faire part de la situation: «À la lecture de la lettre de demande de récusation, il pouvait se sentir menacé, sur le plan personnel, de voir des données privées rendues accessibles au Tribunal cantonal. Il était donc légitimé à en informer son épouse. Comment aurait-il pu faire autrement?» demande la Cour, avant de conclure: «Gabriel Moret a agi de manière licite afin de sauvegarder ses intérêts légitimes.»

Me Charles Munoz, avocat du procureur, estime que l’affaire est close. «Les plaignants n’ont pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral», affirme-t-il. Ce n’est pas l’avis de Me Valérie Girard et de Me Renato Cajas, qui représentent l’étude Avocats Léman: «L’acquittement nous prive des indemnités de 25'000 francs accordées par le juge à Nyon. Nous avons donc la qualité pour recourir.» Ce sera fait, «très probablement».