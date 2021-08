Cadre du SECO face à la justice – Le procureur dénonce un système «donnant-donnant» L’ancien fonctionnaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) nie avoir reçu des pots-de-vin en échange de contrats. Le procureur dénonce une «communauté de solidarité».

Le procès se déroule devant le Tribunal pénal fédéral. KEYSTONE

Au deuxième jour du procès d’un ancien collaborateur du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) devant le Tribunal pénal fédéral, le procureur a dénoncé une «communauté de solidarité» entre les accusés. L’ancien cadre a nié avoir reçu des pots-de-vin en échange de contrats.

L’accusé s’était progressivement bâti un réseau de fournisseurs, a estimé le procureur. Cette «communauté de solidarité» consistait d’une part en dons et d’autre part dans l’attribution de marchés, a-t-il résumé.

Même s’il n’était pas le «principal responsable» dans la chaîne hiérarchique, l’accusé connaissait les principes d’attribution des contrats. «Il lui incombait de veiller au respect» des règles, a ajouté le procureur, qui poursuivra son exposé mercredi.

Aucun lien avec les contrats

Plus tôt dans la journée, le prévenu, âgé aujourd’hui de 68 ans, avait admis avoir reçu des versements, mais il a contesté tout rapport avec l’attribution de contrats. Il a lu devant la Cour des affaires pénales une liste de ces avantages, car ceux recensés par le Ministère public de la Confédération (MPC) «ne correspondraient pas à la réalité».

Le Parquet considère que l’accusé en aurait bénéficié en raison de contrats accordés sans appel d’offres aux entreprises favorisées dans les domaines de l’achat de biens et de services dans le secteur informatique. Les faits se seraient déroulés entre 2004 et 2013.

En échange, l’ex-fonctionnaire aurait reçu des invitations, de l’argent liquide, des cadeaux ou du sponsoring, notamment. Grand fan de football, il aurait souvent été invité à des matches. Des tiers auraient aussi profité de ces largesses qui atteindraient plus de 1,7 million de francs.

Fausses factures

L’ancien chef de l’accusé a aussi été entendu par les juges. Il a déclaré que son subordonné lui avait toujours soumis des rapports «limpides». Il n’avait aucun motif de s’en méfier et donnait la priorité à un fonctionnement sans anicroche du service. Concernant l’attribution de deux contrats soumis aux règles de l’OMC en 2004 et 2013, le supérieur a jugé possible que les adaptations nécessaires aient été effectuées trop lentement.

L’ancien cadre du SECO est accusé de gestion déloyale, faux dans les titres, corruption et blanchiment. Selon le MPC, il aurait accepté de fausses factures et approuvé leur paiement. Avec deux des trois chefs d’entreprise également prévenus, il aurait fait une fausse déclaration et blanchi des sommes d’argent.

Par son activité, l’accusé favorisait des sociétés dont les produits et les services n’étaient pas les plus avantageux. Ce faisant, il a entravé le fonctionnement de la concurrence et causé un dommage matériel et immatériel au SECO.

ATS

