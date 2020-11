Jeux olympiques de la jeunesse – Le procureur entend classer l’accident de la patineuse Le Ministère public envisage de ne poursuivre personne dans l’affaire Olga Sevastianova. L’avocate de l’artiste sursaute. Romaric Haddou

Rentrée en Russie, l’artiste patineuse (ici au CHUV, un mois après sa chute) pensait que l’enquête déterminerait des responsabilités claires. Dans les faits, c’est beaucoup plus complexe. Florian Cella

Sur son lit d’hôpital, un mois après avoir chuté sur la glace de la Vaudoise aréna, Olga Sevastianova disait s’en remettre à la justice. «Je ne sais pas qui est responsable mais l’enquête pénale en cours devra le dire.» L’artiste patineuse comptait dessus pour établir les responsabilités dans l’accident qui a failli lui coûter la vie, le 7 janvier dernier, alors qu’elle répétait son numéro aérien pour la cérémonie d’ouverture de Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020. Aujourd’hui rentrée en Russie (voir encadré), elle a donc accueilli avec stupéfaction la dernière lettre envoyée par le Ministère public vaudois à son avocate Me Elza Reymond. Dans un avis de prochaine clôture daté du 20 octobre, le procureur Jérémie Müller annonce qu’il envisage de rendre une ordonnance de classement.

«Il semble que nous n’ayons pas la même interprétation du rapport d’expertise», réagit Me Elza Reymond. En juillet, nous rapportions les conclusions dudit rapport, rédigé par un expert indépendant. Il mettait en cause l’installation du treuil qui permettait de suspendre la patineuse dans les airs. Le dispositif était mal arrimé ce qui a occasionné des à-coups lors de l’enroulement du câble, qui se superposait, faisant lâcher prise à l’artiste. «Le Ministère public considère que le danger n’était pas prévisible et que le déroulement des faits est le fruit du hasard. Or, quelqu’un devait nécessairement être garant de la sécurité de l’installation. Ce n’est jamais facile de régler ces questions, raison pour laquelle on fait appel à un expert. Il s’agit quand même de lésions corporelles graves par négligence», estime Me Reymond. Dans un courrier, le procureur expliquait, lui, que «la notion de prévisibilité du danger est indispensable pour reprocher une violation des devoirs de la prudence à l’auteur d’une infraction par négligence». Contacté, il répète qu’il ne s’exprime pas tant que l’affaire est en cours.

«Il ne s’agit pas d’accuser et de condamner à la légère mais de mettre en œuvre les mesures d’enquête élémentaires pour que les faits soient établis de manière régulière.» Maître Elza Reymond, avocate d’Olga Sevastianova

«Je m’interroge aussi en constatant que des actes d’instructions élémentaires n’ont pas été effectués, d’autant que des demandes d’auditions complémentaires ont été refusées», poursuit l’avocate. Cette dernière a demandé que le responsable technique de la société ayant procédé à l’installation du treuil, en présence de l’artiste et de son mari, soit entendu. «Le patron de cette société a été interrogé, il renvoie systématiquement à son responsable technique mais on ne l’auditionne pas. Il ne s’agit pas d’accuser et de condamner à la légère mais de mettre en œuvre les mesures d’enquête élémentaires pour que les faits soient établis de manière régulière.»

Le nombre d’acteurs impliqués dans la cérémonie d’ouverture des JOJ et l’enchevêtrement de contrats qui liaient organisateurs, producteurs, techniciens et artistes complexifient aussi la situation d’un point de vue juridique. «Plusieurs contrats coexistent entre les différents intervenants. Ce qui est sûr c’est que le salaire de ma mandante devait couvrir sa prestation artistique et la mise à disposition du treuil, mais pas son installation dont un tiers s’est précisément occupé», déclare Me Reymond. Elle demande donc que «toutes les mesures d’instructions soient mises en œuvre pour définir les rôles et responsabilités de chacun lors de cette installation». Si le Ministère public devait tout de même rendre une ordonnance de classement dans les prochaines semaines, Olga Sevastianova ferait recours et porterait l’affaire devant le Tribunal cantonal.