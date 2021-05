Justice et FIFAGate – Le procureur extraordinaire général Stefan Keller quitte son mandat Cette décision survient alors que Stefan Keller a été récusé de l’enquête sur la FIFA après une plainte de Gianni Infantino.

Stefan Keller s’estime dans l’impossibilité de poursuivre son enquête contre Gianni Infantino. Keystone/Urs Flueeler

Le Procureur fédéral extraordinaire Stefan Keller quitte son mandat. Il y a une quinzaine de jours, le Tribunal pénal fédéral avait admis la demande de récusation déposée par le président de la FIFA Gianni Infantino à l’encontre de Stefan Keller.

L’ancien procureur général de la Confédération s’est exprimé mercredi devant la commission judiciaire au sujet de la décision du Tribunal pénal fédéral de le récuser de la procédure contre le Gianni Infantino, a annoncé le secrétariat de Stefan Keller mercredi soir.

Stefan Keller s’estime dans l’impossibilité de poursuivre son enquête en raison de la composition personnelle du Tribunal pénal fédéral et a informé la commission qu’il rendrait son mandat à l’Assemblée fédérale.

«Pas indépendant»

Selon Stefan Keller l’arrêt de la Chambre d’appel n’est ni motivé de manière concluante et ne tient pas compte de la jurisprudence sur la partialité des procureurs. Il faut supposer que l’arrêt a été rendu dans le but d’obtenir un succès, et pas avec l’indépendance nécessaire.

Un recours au Tribunal fédéral à Lausanne est exclu en raison d’une réglementation spéciale pour la procédure pénale fédérale. Il serait juridiquement possible de se conformer à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral en séparant la procédure contre Gianni Infantino et en la confiant à un autre enquêteur spécial.

Toutefois, la séparation de la procédure pourrait à son tour faire l’objet d’un nouveau recours, auquel cas celui-ci serait à nouveau jugé par le Tribunal pénal fédéral en tant que seule instance. Il en va de même pour toutes les autres décisions de procédure, comme celles concernant la remise de documents.

Dans ces conditions, l’ancien procureur général, compte tenu de l’effectif actuel du Tribunal pénal fédéral, ne se voit plus en mesure de terminer ses enquêtes de manière ciblée et dans un délai raisonnable.

Il a donc informé la commission judiciaire qu’il renoncera à son mandat de procureur fédéral extraordinaire, qui lui a été conféré par l’Assemblée fédérale en septembre 2020. Stefan Keller regrette que, du fait de sa décision, des résultats d’enquête considérables soient perdus, ainsi qu’un temps précieux pour conclure les procédures avant la prescription.

La commission judiciaire de l’Assemblée fédérale a pris acte de la décision de Stefan Keller. Elle a convenu avec lui de la fin de son mandat pour le 31 mai 2021.

Poste de procureur général de la Confédération remis au concours Afficher plus Le poste de procureur général de la Confédération est remis au concours. La commission judiciaire de l’Assemblée fédérale a fixé mercredi le délai pour le dépôt des candidatures au 21 juin 2021, a-t-elle annoncé en soirée. Les commissions des affaires juridiques des deux Chambres ont récemment donné leur feu vert à l’adaptation de l’âge limite applicable à la fonction de procureur général de la Confédération. Sous réserve de l’accord des Chambres fédérales, cette limite d’âge sera portée à 68 ans à compter du 1er janvier 2022. La commission souhaite ainsi donner à sa sous-commission le temps nécessaire pour mener, «en toute confidentialité», ses travaux préparatoires de recherche et de présélection des candidatures, en vue d’une élection à la session d’automne ou d’hiver 2021. Le poste est mis au concours une troisième fois, les deux précédentes n’ayant pas permis de trouver la perle rare qui succédera à Michael Lauber à la tête du Ministère public de la Confédération (MPC).

ATS

