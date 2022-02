Grand Conseil – Le procureur général se plaint d’une chronique de Jessica Jacoud Eric Cottier a envoyé une lettre à tous les députés après une chronique peu élogieuse de la présidente du Parti socialiste sur le rôle du Ministère public dans l’affaire de la ZAD du Mormont.

Dans sa lettre, Eric Cottier s’en prend à une chronique peu élogieuse sur le rôle du Ministère public dans l’affaire de la ZAD du Mormont, rédigée par la présidente du Parti socialiste, Jessica Jaccoud. KEYSTONE

Fait très inhabituel, le procureur général du canton de Vaud, Eric Cottier, a saisi le Grand Conseil via une lettre envoyée à tous les députés, datée de lundi. Sa démarche fait suite à une chronique publiée vendredi sur Blick.ch romand par la présidente du Parti socialiste, Jessica Jaccoud, critiquant le rôle du Ministère public dans l’affaire de la ZAD du Mormont.

Dans sa chronique, intitulée «Du balai et du sang neuf!» Jessica Jaccoud s’en prend à Eric Cottier et remet en question son travail ainsi que celui du MP. Elle écrit que les jugements rendus dans le procès de sept zadistes du Mormont (totalement ou partiellement acquittés, non condamnés à de la prison ferme comme le demandait le MP) est une «puissante leçon de droit» donnée au procureur général. Elle parle de «camouflet» et de «désaveu» .

La parlementaire estime qu’Eric Cottier doit «tirer les leçons de ses erreurs» et l’enjoint à «révoquer immédiatement les dizaines d’ordonnances pénales qui pèsent sur d’autres militants». Elle attaque ensuite le procureur général et le MP sur d’autres sujets, les accusant de ne pas être à la hauteur en matière de violences domestiques, de cybercriminalité, d’infractions contre l’intégrité sexuelle, de lutte contre la délinquance financière.

«Erreur ou mensonge?»

Dans sa lettre aux députés, Eric Cottier revient sur chacune de ces «considérations vagues et générales (…) qui portent également atteinte à l’institution, alors qu’elles ne sont tout simplement pas conformes à la réalité».

Selon lui, Jessica Jaccoud «s’est exprimée sans égard à plusieurs principes et textes légaux fondamentaux. Qui plus est en oubliant au passage le contenu de la promesse solennelle que, comme ses collègues, elle a faite au moment d’être investie de sa charge».

Et de poursuivre: «En résumé, la présentation que Jessica Jaccoud fait du MP est, au mépris de l’activité de celles et ceux qui y travaillent avec un engagement remarquable, tout simplement fausse. Seule l’auteure de la diatribe peut expliquer si cette fausseté relève de l’erreur ou du mensonge intentionnel».

Liberté d’expression

De son côté, la présidente du PS vaudois a aussi tenu à réagir mardi. «Si l’indépendance du Ministère public doit être garantie, il en va de même de celle de l’action parlementaire. Ma chronique s’inscrit dans le droit le plus strict et légitime de tous les députés de questionner l’action publique et de porter une appréciation politique sur l’action du Ministère public».

Plaidant la liberté d’expression, Jessica Jaccoud se félicite que le débat public et politique sur le bilan d’Eric Cottier à la tête du Ministère public ait été ainsi ouvert. L’actuel procureur général partira à la retraite à la fin de l’année après 17 ans de fonction.

ATS

