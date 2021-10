Propos homophobes – Le procureur ouvre une enquête pénale contre Alain Soral Exilé à Lausanne pour fuir la justice en France, il risque désormais la prison en Suisse. Une enquête pour homophobie est ouverte contre lui. Dominique Botti

Alain Soral a déjà été condamné par la Justice française. Ici lors d’un procès au tribunal de Paris en mars 2015. Loic Venance/AFP

Les déclarations homophobes d’Alain Soral ne passent toujours pas en Suisse. Le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre le pamphlétaire d’extrême droite, déjà condamné en France pour antisémitisme et négationnisme. L’affaire est importante. C’est le procureur général Eric Cottier lui-même qui conduit l’instruction. Le magistrat prend ainsi très au sérieux le dépôt de plainte, le 15 septembre 2021, de notre collaboratrice de la «Tribune de Genève» (propriété de Tamedia, éditeur de «24 heures» et du «Matin Dimanche») pour incitation à la haine, diffamation, calomnie et injure. Elle avait été ciblée personnellement.