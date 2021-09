Portrait de Hans-Ulrich Jost – Le prof d’histoire volant n’a jamais eu froid aux yeux Pilote militaire et historien portant un regard critique sur le passé de la Suisse, il fait l’objet d’un portrait de Plans-Fixes. Gilles Simond

Le professeur Hans-Ulrich Jost dans son appartement lausannois. On remarque sur la porte vitrée le faucon emblème de son escadrille des Forces aériennes suisses. Olivier Vogelsang

Et dire que Hans-Ulrich Jost a failli laisser sa vie à 30 ans dans un champ nord-vaudois… Cinquante ans plus tard, dans son appartement lausannois aux bibliothèques bien rangées, il raconte l’événement le plus paisiblement du monde. «Il me manquait 1000 litres d’essence. Ils ont oublié de remplir deux réservoirs de 500 litres qui sont sous les ailes des Mirage. Mais, sur l’instrument de bord, ces 1000 litres étaient dedans. J’aurais pu voir plus tard, en l’air, avec de petites lampes de contrôle, que quelque chose clochait. Mais j’étais engagé dans un combat aérien et je l’ai remarqué trop tard. Je n’en suis pas fier. C’est la vie, quoi.»