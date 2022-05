Portrait d’Yvan Caillat – Le prof préfère la transmission à l’accélération Plébiscité par ses élèves, le Vaudois est élu pour la 6e fois meilleur moniteur d’auto-école du canton. Il avait raflé le titre national en 2018. La reconnaissance le touche autant que le titre le gêne. Thérèse Courvoisier

Yvan Caillat, professeur d’auto-école à Nyon. «Mon rôle est à la fois d’encourager mes élèves et de les freiner. Surtout depuis le Covid, ils sont extrêmement pressés de passer le permis.» 24heures/Odile Meylan

Passer devant les autres, ce n’est pas son style. Ou alors il dépasse uniquement selon les règles de l’art, après un coup d’œil dans tous les rétroviseurs et avoir signalé son intention grâce au clignotant. Yvan Caillat est professeur d’auto-école. C’est même le meilleur du canton de Vaud depuis six ans, selon 12’000 élèves qui votent sur l’application de théorie automobile la plus vendue en Suisse, iTheorie Premium.