Pandémie – Le professeur genevois Didier Pittet évaluera la gestion de crise par l’Élysée Emmanuel Macron nomme le spécialiste président d’une mission indépendante d’évaluation sur la gestion de la crise du coronavirus par l’Exécutif. AFP

Le professeur Didier Pittet, épidémiologiste au Hôpitaux universitaires genevois. Photo Yvain Genevay LMD

L’Élysée annonce jeudi l’installation d’une mission chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire par l’Exécutif. Cette «mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l’anticipation des risques pandémiques» doit permettre de «tirer les leçons» de la crise et «d’en sortir renforcé et mieux préparé à l’avenir», selon sa feuille de route.

Parmi les cinq membres qui la composent figure le professeur Pittet, reçu par Emmanuel Macron jeudi. Infectiologue et épidémiologiste âgé de 63 ans, médecin-chef du Service de prévention et contrôle de l’infection aux Hôpitaux universitaires de Genève, le Pr Pittet présidera la mission. Cette dernière comprend également Raoul Briet, ancien président de chambre de la Cour française des comptes, Laurence Boone, chef économiste de l’OCDE, Anne-Marie Moulin, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, et Pierre Parneix, médecin de santé publique au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

«Information lucide»

Il s’agit, pour les membres de cette mission, de permettre «à chaque Français d’avoir accès à une information transparente, complète et lucide qui rappelle les faits, les remette en perspective et élabore des propositions pour renforcer notre système de riposte aux épidémies», souligne la lettre de mission signée par le chef de l’État français.

Les cinq membres, qui devront «comparer la riposte» française «à celle mise en œuvre chez nos voisins», porteront «une appréciation sur la pertinence, la rapidité, la proportionnalité de la réponse dans la gestion de la crise sanitaire, sociale et économique», alors que l’Exécutif français fait face aux critiques, notamment sur ses stocks de masques et de médicaments de réanimation.

Un premier rapport d’étape, «consacré à l’analyse de la gestion de la crise et à la préparation d’une éventuelle seconde vague», est attendu en octobre 2020. Puis, «au plus tard pour la fin de l’année 2020», un second rapport doit se pencher sur «l’anticipation du risque pandémique» qui pourrait de nouveau frapper la France.

Cette mission a été critiquée par les oppositions, qui considèrent qu’elle risque d’entraver le travail de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale en cours.