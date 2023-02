Sports et loisirs – Le projet de patinoire à Gland repart à l’expéditeur Les commissions du Conseil communal ont émis des réserves sur la halle polyvalente. La Municipalité a retiré son préavis. Yves Merz

Critiqué, le projet de halle polyvalente abritant une patinoire, des pistes de pétanque et du tennis de table a été repoussé afin d’en compléter l’étude. Image de synthèse/LDD/Coretra Architecture

Le débat entre opposants et partisans du projet de patinoire à Gland était très attendu jeudi soir au Conseil communal. Il n’a pas eu lieu. La Municipalité a retiré son préavis et reverra sa copie. La raison est simple: les deux commissions, technique et des finances, ont rendu un rapport défavorable. Non qu’elles soient contre le projet en soi, mais pas en l’état.