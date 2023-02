Grand Conseil – Le projet de taxe auto passera-t-il l’expertise? Sous la menace d’un éventuel référendum , Christelle Luisier et Nuria Gorrite tenteront de préserver «leur» texte, qui veut rendre le parc automobile plus propre. Jérôme Cachin

Ce mardi, le Grand Conseil vaudois entame l’examen du projet de loi sur la taxe auto. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Au chapitre de la taxe auto, les scénarios bernois et jurassien pourraient-ils se répéter dans le canton de Vaud? Dans ces deux cantons, les citoyens ont voté contre leurs autorités, et aussi contre des taxes autos plus écolos et socialistes.