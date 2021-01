Éducation en nature – Le projet d’école en plein air de Bex va de l’avant Une association locale existe désormais pour ouvrir ses premières classes dès la prochaine rentrée sur le modèle d’ÉducaTerre en Valais. Elle lancera un appel au financement participatif. Karim Di Matteo

À Uvrier, près de Sion, ÉducaTerre a créé plusieurs classes d’école en plein air ces dernières années. Le modèle intéresse aussi dans le Chablais. Une association entend y ouvrir une école du genre à Bex dès la prochaine rentrée. Vanessa Cardoso

Le modèle d’école en plein air ÉducaTerre d’Uvrier (VS) séduit au-delà du Rhône. Comme nous l’annoncions en septembre, plusieurs familles chablaisiennes ont montré un intérêt pour créer une antenne à Bex et le projet va résolument de l’avant avec la constitution en décembre de l’association ÉducaTerre Chablais, basée aux Dévens.

Celle-ci entend ouvrir les premières classes de 1-4H dès août prochain à La Pépinière des Dévens, dite «la Pépi», «un jardin naturel et lieu vivant de partages et d’échanges» situé en bordure de forêt au chemin Pré-Meuran. À plus long terme, l’idée serait d’accueillir des classes du cycle II.