Le Tribunal accepte neuf éoliennes, entre Vallorbe, Ballaigues, et Jougne (F). Des études devront toutefois rassurer sur la faune, et notamment la bécasse des bois.

Décidément, la saison est à l’éolien. Après le passage devant les élus de Grandsonnaz, près du Chasseron, le Tribunal cantonal vient de rendre son arrêt sur le projet de Bel Coster, près de Ballaigues. Il aura fallu trois ans aux juges de la Cour de droit administratif et public pour éplucher le dossier.

Porté par Alpiq, composé de neuf éoliennes de 210 mètres en bout de pale qui promettent d’alimenter l’équivalent de 22’000 ménages, Bel Coster est également l’un des projets les plus exposés. Il se situe dans un secteur naturel sensible, passant et, surtout, à deux pas de la frontière française d’où les hélices seront particulièrement visibles. Une part non négligeable des opposants vient des environs de Jougne (F).