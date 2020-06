Sion (VS) – Le projet immobilier de la gare va démarrer en juillet Un projet prévoit la construction de sept bâtiments et d’un parking souterrain de plus de 600 places dans le secteur de la gare de Sion (VS).

Une vue de la gare de Sion (VS). Keystone

L’autorisation de construire ayant été délivrée, le projet immobilier «Cour de Gare», à proximité immédiate de la gare de Sion, peut officiellement démarrer. Les travaux préparatoires débuteront en juillet par une phase de forages. La pose de la première pierre est prévue cet automne, l’inauguration au printemps 2024.

Le projet prévoit la construction de 7 bâtiments et d’un parking souterrain de plus de 600 places. Il abritera 300 logements, des bureaux et des locaux commerciaux, un hôtel, une salle de concert et de congrès, liste mardi la capitale valaisanne dans un communiqué.

Lacune d’offre culturelle

Cette dernière infrastructure qui comble une lacune d’offre culturelle sédunoise «est très attendue par la population du Valais central», ajoute la commune. Situé dans le prolongement est de la gare, le projet doit aussi profiter au campus HES-EPFL de l’autre côté des voies ferrées qui ne dispose actuellement d’aucune salle de congrès. Les deux sites doivent être reliés par un nouveau passage.

«Cour de Gare est un projet majeur qui s’inscrit vraiment dans le développement urbanistique et économique de Sion. Il arrive au bon moment: l’hiver prochain, les nouveaux bâtiments du Campus Energypolis seront opérationnels, ce qui va dynamiser tout le quartier», se réjouit Philippe Varone, président de Sion, cité dans le communiqué.

25 millions pour la salle de congrès

Le coût du projet s’élève à 225 millions. 200 millions sont pris en charge par la fondation de placement CSF Real Estate Switzerland du Credit Suisse, qui se disait convaincu en 2017 que «Cour de Gare» accroîtrait l’attrait de Sion. Les 25 millions restants sont pris en charge par la Ville, indique à Keystone-ATS Philippe Varone. Ils doivent couvrir la construction de la salle de concert et de congrès.

L’entreprise totale HRS prend en charge la réalisation du projet, le Comptoir Immobilier SA sa commercialisation. Ce vaste projet de remodelage avait été présenté pour la première fois en 2012.

( ATS/NXP )