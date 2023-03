Aménagement à Yverdon-les-Bains – Le projet «Sport 5» tombe à l’eau Les positions de l’investisseur privé et des opposants étant «irréconciliables», la ville abandonne le développement de cette parcelle stratégique. Frédéric Ravussin

La friche industrielle de l’avenue des Sports 5 est située à deux pas du Stade municipal. OLIVIER ALLENSPACH – A

L’ambitieux projet de pôle culturo-sportif «Sport 5» mis à l’enquête en novembre 2020 fait plouf. La Municipalité d’Yverdon a annoncé lundi après-midi qu’elle tirait la prise. «Nous avons cherché à trouver un compromis entre l’investisseur et les opposants (respectivement le président d’Yverdon Sport (YS) – Mario di Pietrantonio – et différents acteurs du milieu culturel yverdonnois dont Le Castrum et La Dérivée, ndlr), mais leurs positions sont apparues irréconciliables», explique la ville.